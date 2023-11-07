2. Yapay Zekâ Zirvesi, BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapay Zekâ Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Yapay Zekâ Zirvesi’nde geleceğin teknolojileri konuşuldu.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yapay Zekâ Zirvesi’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik ve idari personel, sektör temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan BUÜ’nün hedeflerine ulaşabilmesi için düşünen ve üreten gençlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Globalleşen dünyada teknolojiye sahip olan ülkelerin her zaman bir adım önde bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Ar-Ge yapmak, proje üretmek ve bu projelerden çıktılar elde etmek üniversitelerimizin temel görevleri arasında yer alıyor. Katma değer oluşturan eğitim kurumları aynı zamanda devletine ve milletine katkı sağlamış oluyor. Teknoloji üretmenin yolu bilgiden geçiyor. Üniversite olarak nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri sağlamanın yanı sıra öğrencilerimize bilimi, araştırmayı, proje yapmayı ve bu projeleri ürüne dönüştürmenin yollarını gösteriyoruz. Son yıllarda girişimci öğrencilerimizin sayısı artıyor. Yapay zeka konusuna gençlerimizin yakın ilgisi var. Bu ilgiyi projeye dönüştürmeleri ve iş dünyasının ilgisine sunmaları için Teknoloji Transfer Ofisimiz ve ULUKOZA markamız ile mümkün kılıyoruz. Yakın zamanda ULUTEK Teknopark’ımız bünyesinde bu alanda girişimlerini markalaştıran ve iş dünyasına adıma atan gençlerimiz oldu” diye konuştu.

Yoğun ilgi

Yaklaşık 50 yıllık bir akademik ve bilimsel deneyime sahip olduklarını kaydeden Rektör Yılmaz, “Üniversitemizde kendi alanında dünyanın en iyi hocaları arasında yer alan akademisyenlerimiz var. Bu hocalarımız hem eğitimin niteliğini yükseltiyor, hem de bilimsel gelişimde öncü roller üstleniyor. Genç akademisyenlerimize de güzel bir örnek teşkil ediyor. Öğrencilerimiz de bu hocalarımızın marifetiyle bilimi ve teknolojik gelişimleri yakından takip edebiliyor. Bugün gerçekleştirilen Yapay Zekâ Zirvesi’ne öğrencilerimizden yoğun bir ilgi olduğunu görmek bizleri son derece mutlu etti. Programa emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Yapay Zekâ Topluluğu Başkanı Derya Babul ise yaptığı açılış konuşmasında sosyal alanda etkinlik düzenlemenin yanı sıra teknik anlamda projeler geliştirip eğitim kampları düzenlediklerini kaydetti. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Zirve ile alanında uzman kişi ve firmaları öğrenciler başta olmak üzere tüm yapay zekâ meraklılarıyla buluşturduklarını söyleyen Babul, yapay zekânın birçok sektör üzerindeki etkilerinin, geleceğinin ve hayattaki yerinin farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti.

2. Yapay Zekâ Zirvesi’nde; Ron Dijital’den Eşref Faruk Yel - Yapay Zekâ Projelerinde Girişimcilik, Karsan’dan Haydar Vural - Yapay Zekâ Projelerinden Öğrenilmiş Dersler, TÜBİTAK’tan Ruşen Akkuş Halepmollasi - Bulut Bilişim Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları, SocRadar’dan Ensar Şeker - Siber Sınırlar: Yapay Zeka ile Güvenliğin Geleceğini Şekillendirmek konulu sunumlar yaptı.

Açık Atölye, Ron Dijital ve Merga Yazılım ile Teknoloji Transfer Ofisi firmaları fuaye alanında katılımcılarla buluşturulduğu zirveyi binlerce öğrenci ziyaret etti.