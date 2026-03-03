2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs bedelli askerlik yaparken yakalandı

2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs bedelli askerlik yaparken yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bilecik’te hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bedelli askerlik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda bedelli askerlik hizmetini yerine getiren M.C.M. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.