2 yılda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 5 milyon liralık yardım

Yenimahalle Belediyesi, kurduğu yardım merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 5 milyon liralık yardımda bulundu.

Yenimahalle Belediyesinin Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nde Yenimahalle esnafı ve bağışçıların yardımlarıyla oluşturduğu Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor. Yapılan yardımlar çerçevesinde Derman Market’ten bugüne kadar 770 bin 932 lirası giyim ürünleri, 3 milyon 757 bin 303 lirası gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere toplam 4 milyon 528 bin 235 lira değerinde ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, toplamda 3 bin ailenin de ihtiyaçları giderildi.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız”

Derman Market’i ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Derman Market projesi ile esnaf ve üreticimizi ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizle buluşturduk. Sponsorlarımızla birlikte ilçe sakinlerimize bir nebze faydalı olabiliyorsak bizden daha mutlu kimse olamaz” dedi.

2 yıl boyunca sürdürülen çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar toplamda 5 milyon liralık ürünün ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bildirildi.