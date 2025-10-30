20 adet Eurofighter ve uçaklara ait görev ekipmanları için 5,4 milyar İngiliz sterlini ödenecek

Milli Savunma Bakanlığı, "Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için durmaksızın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, son bir haftada gerçekleştiren faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbic’de imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 (Tel Rıfat 302, Menbic 406) kilometre olmuştur" dedi.

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalandı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda da etkin güvenlik tedbirleri aldığını belirten Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 600 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ile Hakkâri hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"49 Suriyeli öğrencinin harp okullarımızda eğitime başlaması planlanmaktadır"

Milli Savunma Üniversitesinin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisinin eğitim gördüğünü belitten Aktürk, "Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) harp okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır" dedi.

"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir"

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze’de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail’in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze’de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır."

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme dair sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 adet Eurofighter ve uçaklara ait görev ekipmanları için 5,4 milyar İngiliz sterlini ödenecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin gündeminde yer alan Eurofighter Typhoon uçaklarının maliyeti hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

Gazze’de oluşturulması planlanan görev gücünde TSK’nın yer alıp almayacağı hakkında ise bakanlık, "Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkelerle diplomatik ve askeri istişareler sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.

"Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümeti’ne entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir"

Suriye hükümet’nin tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakanlık, şu açıklamalarda bulundu:

"13 Ağustos 2025 tarihinde ’Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümeti’ne entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir."