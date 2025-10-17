20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Ayvalık Ticaret Odası tarafından ilki 1971 yılında kutlanan "Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali", bu yıl 16-19 Ekim tarihleri arasında "Turizmin değeri zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta buluşalım" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Festival, Dr. Fazıl Doğan Meydanı’ndan (At Arabacılar) başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. Yüzlerce vatandaş ve protokol üyelerinin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Kortejin ardından saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan "Hasat Festivali Resmi Açılış Töreni"nde protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

İlk olarak konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Bugün yirmincisini kutladığımız ’turizmin değeri, zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta buluşalım’ mottosuyla düzenlenen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali hem kentimizin hem de markalarımızın tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. İlki 1971 yılında Ayvalık Ticaret Odamız tarafından Ticaret Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bu festival 2006 yılından bu yana pandemi hariç her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Bildiğiniz üzere zeytin ve zeytinyağı Ayvalık için yalnızca bir ekonomik değer değil, aynı zamanda bir kültür, bir yaşam biçimidir. Ayvalık’ta sürdürülebilirliği sağlanmış iki ana sektörden biri zeytin zeytinyağı, diğeri ise turizmdir" dedi.

Uçar, zeytin ve zeytinyağı sektörü için çok önemli olan lisanslı depoculuk çalışmalarına değinerek, "Çok önem verdiğimiz projelerden biri Balıkesir Valiliğimiz ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Koordinasyonu’nda Kuzey Ege’deki 9 oda ve borsa ile birlikte yürütülen yaklaşık 6 milyon dolarlık bütçeye sahip olan Kuzey Ege Zeytinyağı Lisansı Depoculuk Projesidir. Ayvalık’ta 25 yıllığında irtifak hakkı sağlanarak arsa tahsisi yapılmış, şirket kurulumu ve lisanslama süreci devam etmektedir. Bu proje sayesinde sektörün kalite ve saklama şartları iyileşecek, teşvik ve desteklerden daha etkin yararlanılacak, ihracatçımıza toptan ürün tedarik imkanı sunulacak ve sektörel piyasada fiyat dengesi sağlanabilecektir" diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise zeytin ve zeytinyağının bölge için öneminden bahsederek, "Bugün burada sadece bir hasadı kutlamıyoruz. Biz, yüzyıllardır bu topraklarda kök salmış bir kültürün, emeğin ve barışın şölenini kutluyoruz. Zeytin, yalnızca bir ürün değildir. Zeytin, Ayvalık’ın kimliğidir, karakteridir, varoluş sebebidir. Burada nefes alan herkesin belleğinde bir zeytin ağacının gölgesi vardır" ifadelerini kullandı.

Zeytinin bir emek işi olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da, "Zeytin, baktığınız zaman toprakların bir hikayesi. Başkanım da söyledi. Biz de bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Tarım işi zor iş. Hayvancılık işi zor iş. Zeytin zor iş. Bunu ileriki nesillere aktarmak için öncelikle bu emeğin karşılığını almaları için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar ile zeytin ve zeytinyağının uluslararası bir çizgiye taşındığını ifade eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ayvalık ilçemiz bizim körfezimizin incisi derken, diğer yandan sahip olduğu iklimiyle, toprak yapısıyla, yöresiyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla ve özellikle zeytin çeşidiyle bizim en önemli cazibe merkezlerimizden birisi. İnşallah artık Ayvalık ilçemiz bu tip festivallerle, bu tip organizasyonlarla kalitesini artık ülke sınırlarını aşarak uluslararası arenaya taşıyan bir ilçe haline geldi. Bu anlamda da ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ustaoğlu kutsal kitaplarda de yer alan zeytine değinerek, "Kur’an’da da ifadesi geçen, Kur’an-ı Kerim’de dört ayrı surede altı yerde zeytinden bahsedilir. İşte bizim inancımızda kültürümüzde de zeytinin ayrı bir yeri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bölgemizin en önemli sembolü olan bu zeytinimizi hem bizim uluslararası arenaya taşımak, diğer yandan da kalitesini arttırıp üreticilerimizin alın terinin karşılığını alması noktasında da yaptığımız çalışmalar var. İşte onun da en önemlilerinden birisi lisanslı depoculukla ilgili yaptığımız çalışma" diye konuştu.

Etkinlikte halk oyunları ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Saat 12.30’da ise aynı meydanda "Kadın El Emekleri ve Zeytinyağlı Lezzetler Pazarı" açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Borsası, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Üreticileri Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen festivalde, zeytin ve zeytinyağı kültürüyle birlikte bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekiliyor.

Festival kapsamında öğleden sonra sembolik zeytin hasat töreni ve büyük festival pazarı açılışı da yapılacak. Etkinlikler 19 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.