20 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

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  • 29.06.2022 10:16
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:33
20 bin öğretmen ataması takvimi açıklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi. 29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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"Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar 22 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak."

Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. 20 bin öğretmen atama takvimine http://meb.ai/sxHBFd adresinden ulaşılabiliyor.

İHA

Editör
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