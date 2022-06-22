20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangınına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor.

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  • 22.06.2022 08:15
  • Güncelleme: 22.06.2022 08:16
20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

Yusuf Eker
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