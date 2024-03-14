20 ilde 'Sibergöz-25' operasyonu: 50 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-25 operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

20 ilde 'Sibergöz-25' operasyonu: 50 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb