Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokul öğrencileri Hükümet Konağı önünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çocuk Hakları Bildirgesini okudular. Bazı çocuklar da broşür dağıttı.

"Çocuk dünyadır, dünyanın devamıdır, dünyanın kendisidir. Hayat çocukların üzerine kuruludur" diyen Cumhuriyet Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Emine Özdemir “Çocuk hakları evrensel bir kavramdır ve tüm çocukları kapsar. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklar aynı hakka sahiptir. İnsan hakları temelde doğumla birlikte kazanıldığına göre çocuk hakları da dünyaya gelmekle beraber başlar ve devam eder. Birleşmiş Milletlerin çocuk haklarıyla ilgili kuruluşu UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Yardım Fonu) hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklara yardım içim çalışmaktadır. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşme 193 Ülke tarafından onaylanmıştır. Çocuk haklarına dair sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edildi. 20 Kasım Dünya çocuk hakları günü olarak kutlanmaktadır. Tüm çocuklarımızın Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun” dedi.