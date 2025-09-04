20 kilo Külçe gümüş komşuya kaldı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo gümrüğüne giriş yapan bir araçta 20 kilo kaçak gümüş külçe ele geçirdi.

Türkiye’den Bulgaristan’a giden Bulgar vatandaşı N.B. isimli sürücü, gümrük kontrol alanında yalnızca kişisel bagaj taşıdığını beyan etti. Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi ve müfettişler, yolcu koltuğunun arkasındaki seramik eşyaların bulunduğu kutuların altına gizlenmiş torbalara 20 külçe halinde gümüş tespit etti.

Bilirkişi tarafından yapılan ekspertiz sonucunda, toplam ağırlığı 20 kilogram olan külçelerin 999,9 ve 999,0 saflıktaki gümüşten yapıldığı belirtildi. Toplam değerleri 24 bin Euro olan gümüşlere el konuldu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.