20 kilo uyuşturucuyu tırın yatak kısmına gizlemiş

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir tırın şoför yatak kısmında 20 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tır ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair istihbarat aldı. Bilgiyi değerlendirerek TEM Otoyolu üzerinde tırı durduran ekipler, narkotik köpek yardımıyla araçta arama yaptı. Yapılan aramada, tırın şoför yatağı kısmına gizlenmiş vaziyette 27 paket halinde 20 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili S.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.