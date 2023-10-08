20 üniversiteden gençler Nilüfer'de Uçuş Festivali'nde buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Uni Uçuş Günleri Kostümlü Uçuş Festivali”nde gökyüzü renklendi. Hafta sonunda düzenlenen festivale 20 üniversiteden yaklaşık 550 sporcu katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği “Uni Uçuş Günleri Kostümlü Uçuş Festivali” büyük katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren festivale Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte toplam 20 üniversitenin havacılık topluluklarından 542 üye öğrenci katıldı. Festivale katılanlar bir gün önceden tesisin çadır alanında kamp kurdu.

İki gün süren Kostümlü Uçuş Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hava şartlarının da uygun olmasıyla iki gün boyunca çok sayıda atlayış gerçekleşirken gökyüzünde de adeta şenlik yaşandı. Kostümlü uçuşların yapıldığı ilk günün sonunda gece DenDen grubu ile Uludağ Müzik Topluluğu’nun konserleri ve DJ Uğur Başaran’ın performansları sporculara keyifli anlar yaşattı.

İkinci günde yapılan uçuşların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Jürinin, uçuş, iniş ve kostüm kategorisinde yaptığı değerlendirmeleri sonucunda Ankara Üniversitesi’nden Berat Gezegen ve ekibi La Casa De Papel kostümüyle 30 puan alarak birinci seçildi. Akdeniz Üniversitesi’nden Burak Güneş Unicorn kostümüyle 28 puan alarak ikinciliğe, yine Akdeniz Üniversitesi’nden Janberk Ceyhan da Sezar kostümüyle 27 puan alarak üçüncülüğe değer görüldü. Dereceye girenlere ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Vekili Osman Ayradilli, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan verdi.

Ödül töreninde konuşan Osman Ayradilli organizasyona gösterdikleri ilgiden dolayı gençlere teşekkür ederek dereceye girenleri kutladı.