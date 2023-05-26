20 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine Teslim edilen GZPT'ler, gelecek 20 yıla hazırlınıyor

20 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine giren personel taşıyıcı araç GZPT’ler, gelecek 20 yıla hazırlanarak TSK envanterine girecek.

“ZAHA Araçları Teslim ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) Modernizasyon Projesi İmza Programı” Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in katılımıyla, FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS) Gölbaşı tesisinde gerçekleştirildi.

FNSS ana yükleniciliğinde yürütülecek olan proje çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 305 beygir güç grubuna ve amfibi kabiliyete sahip 52 adet GZPT modern alt sistemler ile donatılarak modernize edilecek. GZPT Modernizasyon Projesi ile FNSS’nin 2000’li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği ve birçok operasyonda görev yapmış olan GZPT’lerin en az 20 yıl daha yüksek performansla görev yapmasının önünün açılması hedefleniyor.

“Türkiye’nin küresel güç olma vizyonunun ayrılmaz bir parçası savunma sanayinde güçlü olması”

İmza programında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli projelerin önemine dikkati çekerek, “Türkiye’nin küresel güç olma vizyonunun ayrılmaz bir parçası savunma sanayinde güçlü olması ve yerli ve milli projelerimizin büyük bir teknolojik yetkinlikle alanda başarıyla hizmet verebilmesi. Bu anlamda savunma sanayi ekosistemimizi inşa etmek, ana yüklenicileri geniş bir alt yüklenici ağıyla donatılmış şekilde çalıştırmak ve teknolojik yetkinlik ve derinliklerin de sürekli artırarak yola devam etmelerini sağlamak ana prensibimiz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde gerçekten çok yetkin firmalarımız var”

Sürekli gelişim ve sürekli katma değer oluşturmanın önemine vurgu yapan Demir, “Zırhlı araçlar konusunda ülkemizde gerçekten çok yetkin firmalarımız var ve çok yetkin ürünler ortaya koymaktalar. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar, muayene karşı korumalı araçlar, fırtına obüsleri, farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip muharip araçlar, silah taşıyıcı araçlar, amfibi hücum araçları, sınır güvenliğine yönelik araçlar, zırhlı istihkam ve destek araçları, taşıyıcı ve kurtarıcı araçlar gibi sanayimiz tarafından geliştirilen çok sayıda kabiliyet ve araç var” diye konuştu.

“Motor ve aktarma sistemlerinde de yerli faaliyetler devam ediyor”

Çok sayıda şirketin çeşitli çalışmalar yaptığını dile getiren Demir, “Kara platformlarında eksik kaldığımız birkaç konuyu da tamamlamak üzere yola devam ediyoruz. Bir konumuz zırh çeliğiydi. Orada belirli adımlar atıldı. Motor ve aktarma sistemlerinde de yerli faaliyetler devam ediyor. Bir kısmının zırhlı araçlarımıza entegrasyonu başlatıldı. Burada da yine yeni bir alan olarak insansız kara araçları ve onların üzerinde çok çeşitli kabiliyetlerin oluşturulması gerek uzaktan kumandalı, gerekse otonom sürüşe müsait araçlarımızın sahaya verilmesiyle ilgili de çok sayıda şirketimiz çalışmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Demir, şöyle devam etti:

“Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, iki adet amfibi hücum komuta aracı, iki adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplamda 27 adet ZAHA’nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayii politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi özellikle, stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz.”

Demir, gerçekleştirilen törenin ardından test aracına binerek aracın özelliklerini test etti, ardından da aracın özelliklerini değerlendirdi.