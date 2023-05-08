200 doğa tutkunu Karagöl'ü keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bahar dönemi doğa yürüyüşlerinde tabiatın kalbinde bir araya gelen 200 doğa tutkunu, Taraklı Karagöl parkurunda 12 kilometre boyunca yürüyerek bölgeyi keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olan yürüyüş programlarına ara vermiyor. Doğaya sevdalı her bir vatandaşın büyük sabırsızlıkla beklediği ‘2023 Doğa Yürüyüşleri’ programının bahar dönemi başladı. Başvuru kayıtlarını yapan 200 vatandaş, Pazar günü şehir merkezinde buluştu. Büyükşehir ekiplerinin karşıladığı çanta ve ekipmanlarıyla hazır olan doğasever ekip, Taraklı Karagöl Yaylası’na taşındı. Kalabalık grubu Büyükşehir’in uzman ekiplerinden oluşan 20 kişilik takım koordine etti.

Egzersiz ve spor hareketlerini yaparak ısınan adrenalin tutkunları, yaklaşık bin 200 metre yükseklikte unutamayacakları bir gün geçirdi. En zor parkurlardan uzmanlar eşliğinde geçen grup, Sakarya’nın doğasını derinliklerine kadar keşfetti. Yürüyüş yaklaşık 12 kilometre boyunca devam etti. Orman denizi, çam ormanı, kayın ormanı ve su kaynakları arasından geçen parkur, doğal yaşam için önemli bir tecrübe oldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Doğayı seven, Sakarya’nın dört bir köşesini keşfetmek isteyen vatandaşlarımızla bahar döneminde yeniden buluştuk. Ormanın tam ortasında unutamayacağımız hatıraları yaşadığımız doğa yürüyüşlerimizin bahar dönemine Karagöl’de başladık. Doğa tutkunlarının yoğun talep gösterdiği etkinliğimiz farklı maceralara kapı aralıyor” denildi.