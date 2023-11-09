200 fidan toprakla buluştu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüksekokul bahçesine fidan dikildi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüksekokul bahçesine fidan dikildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Muratlı Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, toplam 200 fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe; Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Jandarma Komutanı Saruhan Uysal, Emniyet Müdürü Ali Oğuz Tosun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ve bazı protokol üyeleri ile yüksekokul öğrencileri katıldı.