200 küçükbaş hayvan sel sularından kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sel suları 200 küçük baş hayvanın bulunduğu çiftliği bastı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla açılan kanal sayesinde su dereye tahliye edildi ve hayvanlar son anda kurtarıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sel suları 200 küçük baş hayvanın bulunduğu çiftliği bastı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla açılan kanal sayesinde su dereye tahliye edildi ve hayvanlar son anda kurtarıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılı su bastı. Kurbanlık hayvanlar, Bursa itfaiyesi, BUSKİ ve İnegöl belediyesi ekiplerince kurtarıldılar.
Mahmudiye Mahallesi Diriliş caddesi’nde bulunan küçükbaş hayvan çiftliği sağanak yağış nedeniyle su bastı. Su basması sonucu yüzlerce hayvan mahsur kaldı. Ancak seferber olan ekipler ağılın yanında ortak çalışma başlattılar. İş makineleriyle açılan kanal sayesinde su dereye tahliye edildi. Hayvanlar boğularak telef olmaktan kurtarıldı.
Çiftlik sahipleri de belediye ekiplerine teşekkür ettiler.