200 milyar TL'lik yatırım ulaşımı rahatlatacak

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Körfez Yarımca-Kartepe Metro Hattı Projesi’ni onayladı. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’de metronun geçeceği yerler ve istasyonlar belli olurken, ulaşım çok rahatlayacaktır. 200 milyar TL’lik bir yatırımdır" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Programda İsrail tarafından Filisten’e yönelik yapılan saldırılara tepki gösteren Mustafa Kocaman, "İsrail tarafından yapılan saldırı bir terör saldırısıdır. İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Yaşananlar kabul edilemez bir insanlık suçudur. Rabbimden tüm Filistin şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

"Ulaşım çok rahatlayacaktır"

Sözlerine metro müjdesi ile devam eden Başkan Kocaman, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Körfez Yarımca- Kartepe Metro Hattı Projesini onayladı. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe’de metronun geçeceği yerler ve istasyonlar belli olurken, ulaşım çok rahatlayacaktır. 200 milyar TL’lik bir yatırımdır. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda her zaman omuz omuza çalıştığımız, yerel demokrasinin mihenk taşı muhtarlarımızla Muhtarlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. Kartepe’mizin vefakâr muhtarlarına yürek dolusu teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

"Teleferik Projesi’nin tamamlanmasıyla da Kartepe’miz bir üst lige çıkacaktır"

"Kartepe’nin doğal güzelliklerini koruyoruz" diyen Başkan Kocaman, "Kartepe’nin kent merkezine bağlantı yollarını tamamladık. Kartepe’nin ticareti noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Ek Hizmet Binası’nın yapımı tamamlandı. Burası sadece belediye için değildir. Karşısında AFAD, hava limanı bulunmaktadır. 10 bin metrekare kriz yönetim alanı oluşturuldu. Kartepe’miz her yapılan yatırımla güçlenmektedir. Teleferik Projesi’nin tamamlanmasıyla da Kartepe’miz bir üst lige çıkacaktır. Yapılan yatırımlarla Kartepe’miz gelişiyor, kalkınıyor. Teleferik, metro gibi büyük projelerimizle Kartepe’nin adı daha güçlü ve daha bilinir olacaktır. Bu da turizm ekonomisinden alınan payı arttıracaktır. Gelişen Kartepemiz, kazanan Kartepeli hemşehrilerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Program sonunda Filistin şehitleri için dua edildi.