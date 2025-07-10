200 yıllık konak yeniden ayağa kalkıyor

Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi’nde bulunan korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki binanın restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi; tarihî ve kültürel mirasımızı korumaya, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen yapıları aslına uygun şekilde ihya ederek gelecek nesillere aktarmak ve ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Saraylı Mahallesi 436 ada, 2 parselde yer alan ve mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait olan, korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki binada başlayan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Saraylı’nın tarihi dokusundaki örnek binalardan biri olan yapının ihya edilmesi için; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon ihalesi gerçekleştirilmişti. Yapımı tamamlandığında "Saraylı Mahalle Konağı" olarak hizmet verecek olan tarihi binadaki çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihî ve kültürel değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma yönündeki çalışmalarımıza verdikleri destekten dolayı Kocaeli Valimiz İlhami Aktaş’a çok teşekkür ediyorum" dedi.