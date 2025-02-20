Turyap Yeni mahalle temsilciliği: 2006'dan Beri Güvenilir Yatırım Danışmanlığı

İstanbul’un Yatırım Potansiyeline Hakim Güçlü Kadro

Gayrimenkul sektöründe 2006 yılından bu yana uzman kadrosuyla hizmet veren Demirdağ Gayrimenkul, yatırımcılara en doğru yönlendirmeleri sunarak güvenilir yatırım danışmanlığı sağlamaya devam ediyor. İstanbul’un büyük şehir planları ve yatırım fırsatları üzerine uzmanlaşan firma, inşaat firmalarına geniş hareket alanı tanıyan çözümleriyle öne çıkıyor.

Profesyonel Rehberlik ile Doğru Yatırımlar

Konut projeleri, ticari alanlar, üretim tesisleri ve bireysel yatırımlar konusunda profesyonel danışmanlık sunan Demirdağ Gayrimenkul TURYAP Yeni Mahalle Ofisi, inşaat firmalarına ve yatırımcılara tüm aşamalarda destek veriyor.

✅ Doğru arsa seçimi

✅ Satış ve kiralama süreçlerinin yönetimi

✅ Toplu konut projeleri için satış ofisi desteği

Güçlü ve deneyimli ekibiyle haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren firma, inşaat sektöründeki firmalara satış desteği sağlayarak projelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunuyor.



İstanbul’un Geleceğine Yatırım

İstanbul’un büyüme potansiyelini analiz ederek yatırımcılara kazançlı fırsatlar sunan Demirdağ Gayrimenkul TURYAP Yeni Mahalle Ofisi, bölgedeki gelişim sürecine katkı sağlamaktan gurur duyuyor.

2 ofisi ve uzman danışmanlarıyla, yatırımcıların ve inşaat firmalarının beklentilerine en iyi şekilde yanıt veren firma, geleceğe yönelik güçlü projelerle sektördeki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Yatırımda güvenilir adres: Demirdağ Gayrimenkul

