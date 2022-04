2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Silivri Belediye Meclisinin 2022 yılı Nisan ayı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleşti. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, gündem maddeleri arasında 2021 yılı faaliyet raporu da vardı.

Son gündemde oturumu 1.Başkanvekili Filiz Güler yönetirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşma ve sunum yaptı.

“HİÇ KİMSEYİ ETNİK KİMLİĞİ VE İNANCINA GÖRE AYIRMADIK”

“Büyük bir heyecanla çıktığımız Silivri’ye hizmet yolculuğumuzda üçüncü yılı geride bırakmış bulunuyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Bilindiği üzere yerel yönetimlerde, hizmet yılı ile faaliyet dönemi farklılıklar göstermektedir. Bugün meclisimizde görüşülecek olan Silivri Belediyesi’nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu, 01 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasındaki 3. hizmet yılımızda yaptıklarımızı da içermektedir. Sizlere sunulmuş olan 2021 yılı faaliyet raporu içerisinde yer alan bütçe, gelir-gider ve sair konulara ilişkin bilgileri paylaşmadan önce hizmetlerimizi şekillendiren yönetim anlayışımızla ilgili bir iki noktayı tekraren hatırlatarak paylaşmak istiyorum. ‘Mutlu Çocuk, Mutlu Aile, Mutlu İnsan, Mutlu Silivri’ diyerek Silivri’yi marka kent yapma hedefimizi ortaya koyarken; ‘Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’ dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve inançlarına göre ayırmadık. ‘Halka Hizmet, Hakka hizmettir.’ dedik kimseye değil herkese hizmet ettik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ dedik. Yoksul ve kimsesizlere sosyal yardımları artırarak yaptık. ‘Emanete Sahip çıkmak İmanın gereğidir.’ dedik. Bize emanet edilen her kuruşu layığı ile harcadık, israf etmedik. ‘Üretim refahın kaynağı, huzurun dayanağıdır.’ dedik. Atıl bırakılmış yerleri ektik ürettiklerimizi çiftçilerimizle paylaştık. ‘Ortak akıl, istişare ve bilim gerçeğin ışığıdır.’ dedik. Yapacaklarımızı bilenlere sorduk bilimin gerçeğinden sapmadık. Ve ‘Silivri de Önce İnsan.’ dedik.”

“KENDİMİZLE YARIŞTIK”

Konuşmasında belediyenin kapısını her kese açtıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunulduğu, çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem veren, toplumsal çıkarları gözeten plan ve projelerin yapılıp uygulandığı, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, her türlü afete hazır, fiziki ve sosyal altyapının oluşturulduğu, yeterli yeşil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlandığı, yoksulların ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin gözetildiği, hizmette eşitlik ile vatandaşı bilgilendirmenin amaç edinildiği yaşanabilir çağdaş kent ortamının temin edilmesi, olarak tanımladığımız ‘Üretken Belediyecilik’ ilkelerine uyarak, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir.’ sözünü şiar edinerek seçildiğimizin sonrasında olduğu gibi 2021 yılında da ‘Kapımız da gönlümüz de her daim açık’ dedik ve belediyenin bütün kapılarını açık tuttuk. Her yere ayırım gözetmeksizin gittik. Eksik, yetersiz ve hatalı olanlarının yerine daha iyisini koymaya çalıştık. ‘İyinin düşmanı daha iyi, güzelin düşmanı daha güzeldir.’ diyerek kendimizle yarıştık.” dedi.

“2022 YILI PEK ÇOK YATIRIMIN İLÇEMİZLE BULUŞTUĞU YIL OLACAK”

“Geride bıraktığımız süreçte Silivri Belediyesi’nin bütün kadrosu; el ele ve inançla, bütün zorlukların üstesinden gelmek için var güçleri ile çalışmışlar, asla mazeretlerin arkasına sığınmamışlardır.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “Hükümetimizin değerli bakanları ve bürokratları, İstanbul Valiliği ve bürokratları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkan ve bürokratları ile her fırsatta yorulmadan ve yüksünmeden görüşerek, ilçemizin hak ettiği hizmet ve yatımların getirilmesine şahsım ve partim için değil, Silivri için dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

“SİLİVRİ ŞİMDİ BİR BAŞKA GÜZEL”

Silivri’nin büyük bir değişim yaşadığını belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Tarafsız, ilkeli, şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla, 2021 yılında bütün hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek ilçemizi; eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda sayısız proje ile buluşturduk. Güçlenen ekonomik yapısı, artan üretim potansiyeli, çevreci anlayışı, yeni oyun parkları, kullanışlı spor sahaları, yenilenen cadde ve sokakları, restore edilen tarihi yapıları, modern sağlık merkezleri, kapalı pazar yerleri, sosyal yardım ağı, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile Silivri şimdi bir başka güzel! Hiç şüphe yok ki ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak ilan ettiğimiz 2022 yılı da tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pek çok yatırımın ilçemizle buluştuğu bir yıl olacaktır.”

“SİLİVRİLİLER HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKTIR”

Konuşmasında, 2021 yılı faaliyet raporunda yer alan hizmet başlıkları ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivrili hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılındaki faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizde desteklerini esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunarken, huzurlarınızda bir teşekkürü de mesai arkadaşlarıma ve tüm belediye personelime sunmak istiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu duygu ve düşüncelerle hizmetlerimizde yılları bir öncesine ekleyerek ‘Hepimiz Biriz’e yolculuğumuz devam edecektir.” dedi.

BALCIOĞLU: “VAATLERİN GERÇEKLEŞME ORANI ÇOK DÜŞÜK”

Başkan Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, aleyhte bir konuşma yaparak 2021 yılı faaliyet raporunu eleştirdi. Mali tablolarının incelendiğinde olumlu gelişmeler gördüklerini söyleyen Balcıoğlu, “Bu bir başarıdır. Tebrik ederiz. Başkan bey ve ekibi sadece mali durumu iyileştirici bir düstur benimsedikleri için. Eğer kar eden bir şirkette yönetici olsalardı muhtemelen terfi alacaklardı. Fakat bilinen bir düstur vardır. Özel sektör kar amacı güder, devlet hizmet amacı güder.” dedi ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim vaatlerinin gerçekleşme oranının çok düşük olduğunu ifade etti.

BARLAS: “YAPILAN HİZMETLERE HEPİMİZ ŞAHİDİZ”

AK Parti Gurubu adına konuşma yapan Meclis Üyesi Sami Barlas ise, “Hepimiz Silivri’de yaşıyoruz. Silivri’nin mahallelerinden köylerine varana kadar yapılan hizmetlere hepimiz şahidiz. Yıllarca ihmal edilen tüm alanlarda belediyemiz gerek kendi bütçesi, gerek merkezi hükümet tarafından, gerek hayırseverlerin katkıları ile faaliyetlerine devam etmektedir. 2021 yılında pandemiye rağmen bütçe fazlası verilmesi, uygulanan disiplin ve tasarruf odaklı finansal davranışların soncunda belediyemizin bütçe fazlası vermesi vatandaşlarımızı mutlu etmiştir. Tüm emek ve gayretleri için Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyor, hizmet ve çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

AŞKIN: “2021 YILINDA DA ÖRNEK BELEDİYE OLDU”

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, “Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi belediyemiz 2021 yılında da yine hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bırakarak, Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine örnek olacak projelere imza atmış ve Silivri’mize vizyon kazandırmaya devam etmiştir.” dedi. Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılında yapılan bazı hizmet başlıklarına da değinen Aşkın, “Adil, şeffaf ve eşitlikçi bir hizmet anlayışının ve başarılarının devam edeceğinden hiç kuşku duymadan 2021 yılı faaliyet raporuna MHP Grubu olarak ‘Evet’ diyor. Raporda yer alan hizmetlerin hayata geçmesinde başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese grubumuz ve Silivrili hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “SÖZLERİNİZ YAPMACIK!”

CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu’nun sözlerine istinaden tekrar söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “CHP Grup Başkan Vekilinin 2021 yılı faaliyet raporu ile ilgili eleştirilerine cevap verme gereği hissetmiyorum. Çünkü yaptığı konuşma bir nevi teşekkür konuşması mahiyetindeydi.” diyerek Balcıoğlu’nun “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim vaatlerinin gerçekleşme oranının çok düşük.” iddiasına cevap verdi. “2023 yolunda Silivri’ye 23 dev proje” adlı seçim sürecindeki vaat kitapçığını göstererek tek tek örnekler sunan Başkan Yılmaz, “Bora bey seçim öncesi Silivrili hemşehrilerimize vaat ettiğimiz projelerin hemen hemen hiç birinin yapılmadığını ifade etti. Biz bu kitapçığın içinde vaat etmediğimiz o kadar çok hizmeti yaptık ki; onları burada anlatmaya zamanımız yetmez.” dedi. 23 dev proje kitapçığında bulunan hizmetleri tek tek sayan Yılmaz, “3 yılda neredeyse 23 dev projenin tamamı bitmiş durumda. 2021 yılında yapılan bunca hizmete ‘Red’ cevabı vermenizi, buna ‘Red’ olarak el kaldırıyor olmanızı ve ‘Silivri’ye hizmet edenin yanındayız.’ söylemlerinizin ne kadar yapmacık olduğunu Silivri kamuoyunun takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

2021 faaliyet raporu, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, Başkan Yılmaz’ın desteklerinden ötürü hükümete, İBB yönetimine, meclis üyelerine, mesai arkadaşlarına, basın mensuplarına, STK’lara ve Silivrili hemşehrilerine teşekkürüyle son buldu.