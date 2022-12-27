2022'de 50 bin 829 hasta taşıdılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 mavi ambulansla hizmet verdiği hasta nakil hizmetinden 2022 yılında 50 bin 829 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan hasta nakil ambulans hizmeti, 2022 yılında da vatandaşlara hizmet verdi. 2022 yılında 50 bin 829 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı.

İl içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetleri ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2022 yılında bin 176 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

Hasta nakil ambulans hizmeti Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. 2022 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde 2 bin 30 ek görev hizmeti verildi.