2022'de yüz binlerce kişi Türkçeyle ve Türk kültürüyle tanıştı

Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2022 yılında yüz yüze ve çevrim içi olarak 250 bine yakın kişiye Türkçe öğretti.

Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılından beri Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya birçok coğrafyada milyonlarca kişiye Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtan büyük ölçekli projelere imza atarak 2022 yılını geride bıraktı. Enstitü, Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırma vizyonu çerçevesinde 60’ın üzerinde ülkede 80’den fazla yurt dışı temsilciliği ile faaliyetlerini yürütüyor. Dünya genelinde Türkiye’ye, Türkçeye ve Türk kültürüne artan yoğun talebini karşılamak üzere Enstitü tarafından 2022 yılında yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kursları, "Tercihim Türkçe Projesi" ve "Türkçe Öğretim Portalı" aracılığıyla 250 bine yakın kişi Türkçe öğrendi. Enstitü ayrıca bu faaliyetlerle günümüze kadar 196 ülkeden 15 milyon kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırdı.

2022 yılında ülkemizden binlerce kilometre uzak olan Endonezya, Kamboçya, Brunei, Singapur gibi ülkelerde de çalışmalarına başlayan Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası faaliyet ağını genişleterek Türkçe ile Türk kültürünün zengin kültürel unsurlarını muhtelif coğrafyalara taşıdı.

100’üncü yılda 100 yurt dışı temsilciliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında 100 yurt dışı temsilciliğine ulaşmayı hedefleyen Enstitü, dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırarak yurt dışında olumlu Türkiye algısının oluşmasına hizmet ederken, kültür merkezi sayısını da her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Türk kültürü her yıl yüzlerce faaliyetle tanıtılıyor

Enstitünün yurt dışı temsilciliklerinde ülkelerle kültürel alışverişi artırmak amacıyla her yıl dil, edebiyat, tarih, sinema, tiyatro, müzik ve el sanatları gibi farklı alanlarda bir çok etkinlik gerçekleştirilirken, 2022 yılında da dünya çapında 1000’den fazla kültür sanat faaliyeti icra edildi.

Yeni teknolojiler, yeni ufuklar

Enstitü, her gün değişen ve gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyasını yakından takip ederek, güncel gelişmelerle faaliyetlerini entegre edip alışılagelen etkinlik kalıplarının dışına çıkıyor. Dijital Kültür Merkezi Projesi, Metaverse çalışmaları, yapay zeka ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) teknolojilerinin Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim alanlarında kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen "Tanışkan Projesi" başta olmak üzere dijital atılımlar da atılıyor.