2022 Dijitaliz etkinliğinde 10 proje ödüllendirildi

Dijital dönüşümü iş stratejilerinin odak noktalarından biri olarak konumlayan Eczacıbaşı Topluluğu, dünyanın her yerindeki çalışanlarına dış ekosistemden başarı hikayeleriyle ilham vermesi ve dijitalleşmenin farklı iş kollarında geliştirilen projelerle güçlendirilmesi hedefiyle düzenlediği Dijitaliz etkinliğinde buluştu.

Eczacıbaşı Topluluğu, dijital dönüşüm vizyonunu “dijital teknolojileri, veri ve yeni iş yapış şekillerini tüm iş süreçlerinde içselleştirerek içinde bulunulan iş alanlarının geleceğini şekillendirmek” olarak tanımlıyor. Bu kapsamda, Topluluğun kuruluş ve markalarını dijital dönüşüme teşvik etmek ve başarılı dijital projeleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Dijitaliz Buluşması ve Ödülleri’nin beşincisi ’Geleceği şekillendir’ temasıyla gerçekleşti. Buluşma kapsamında gerçekleştirilen panellerde, bilgilendirici ve ilham verici konuşmalar yer aldı. Törenin finalinde, Topluluğun başarılı dijital projeleri, uygulamaları ve süreçleri ödüllendirildi. Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, birçok önde gelen markanın CEO ve başkanları dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve dijital çağı kendi eksenlerinden dinleyicilerle paylaştı.

Etkinlikte Topluluk adına da Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Planlama Müdürü (Temizlik Kağıtları) Muzaffer Şahin ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Bensu Ceylan yaptıkları konuşmalarla dijital çağı ele aldı.

“Değişmek için yanılmaktan korkmamak gerek”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Dijital çağın gereksinimlerini kavramak, buna yönelik ürünler, hizmetler ve yeni iş modelleri geliştirmek için dijital dönüşüm yolculuğumuzu 2018 yılında farklı bir anlayışla yeniden ele aldık. Geçen kısa zamanda önemli ilerlemeler sağladık. Çok daha iyisini yapmak üzere büyük bir çaba ile gayret göstermeye de devam ediyoruz. Bu da hepimize gelecek için umut veriyor” dedi.

Değişimin öneminin altını çizen Eczacıbaşı, şöyle konuştu: “Değişmek ve yenilenmek için denemek, yanılmaktan korkmamak, cesaretle tekrar denemekten başka bir yol yok görünüyor. Çünkü, dışarıdaki değişim hızı içeridekini aşarsa sonumuzun geleceğini biliyoruz. Yeni teknolojiler ve yeni iş yapış şekillerinin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanmaya, tüm paydaşlarımız için fark ve değer oluşturmaya devam edeceğiz.”

“Paydaşlarımıza sunduğumuz deneyimle gurur duyuyoruz”

“Varlığımızı geleceğe taşımak ancak değişimin parçası isek mümkün olabiliyor” diyen Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ise, “Topluluğumuzun en büyük gücünün, zamanın ruhuna göre kendisini yenileme becerisi olduğunu düşünüyorum. Zamanımızın ruhuna yön veren en önemli unsurlardan biri dijital dönüşüm. Dijital dönüşümü bütünsel olarak ele alıyoruz. Tüketiciyle buluştuğumuz ön yüzden, arka planda süreçlerin verimliliğine; yeni iş modelleri geliştirmeden kültür değişimine kadar, 360 derece ve çok boyutlu bakmaya gayret ediyoruz. Kendimizi ve faaliyet gösterdiğimiz evreni daha iyi tanımaya; iyi örneklerden sürekli öğrenmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

2018’de hayalini kurdukları pek çok proje hayata geçirdiklerini de ifade eden Esra Eczacıbaşı Coşkun, “2022 yılı itibariyle dijital dönüşüm projelerinden elde ettiğimiz ek finansal katkı operasyonel karlılığımızın yüzde 6’sına ulaştı. 2025 yılına kadar yüzde 15’ine ulaşmasını öngörüyoruz, yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Artan cirolar, karlılıklar, pazar payları elbette son derece değerli. Ancak, daha da değerlisi, dijital araçların sunduğu imkanlarla, daima genç ve yenilikçi bir marka olarak paydaşlarımıza sunduğumuz deneyim, Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

“Dijital gelişimi çalışanlarımızla inşa ediyoruz”

Dijitaliz Ödül Töreni’nin açılışında konuşma yapan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Dijital dönüşüm yolculuğuna çıktığımız günden itibaren artan proje sayıları, projelerde çalışan Eczacıbaşılı sayısı, yapılan projelerin sonuçları, öğretileri geleceğe çok daha umutla bakmamızı sağlıyor. Bu sene Topluluğumuzun neredeyse tüm kuruluşlarından toplamda 95 dijital proje başvurusu var. Kuruluşlarımızdan daha çok arkadaşımızı bu sürece alırsak, daha çok arkadaşımızı heyecanlandırırsak çok daha üretken olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Geleceği şekillendiren ödüller sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu Dijitaliz etkinliğinde toplam 10 kategoride dijital projeler ödüllendirildi.

“En iyi müşteri deneyimi” kategorisinde, VitrA’nın müşterisine direk ulaşmasına olanak sağlayarak kusursuz bir deneyimi hedefleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nden VitrA Online ödülü almaya hak kazandı. “En iyi dijital iletişim” kategorisinde ödülü, veriye dayalı çoklu mecra kullanımı ile frekans yönetimi yapan Selpak Extra Antibakteriyel Koruma Kalkanı Tuvalet Kağıdı’nın lansman iletişimi kazandı. “En İyi Dijital Operasyon - Üretim” kategorisinde, otomatik enerji kontrolü ile duruş süresini minimize eden ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan BEY (Balya Enerji Yönetimi) projesi ödüle layık görüldü. “En İyi Dijital Operasyon - Tedarik Zinciri” kategorisinde, tedarik zinciri süreçlerinin uçtan uca izlenebilirliğini artırmasını sağlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nden Kontrol Kulesi projesi ödüle hak kazandı. “En İyi Dijital Destek Fonksiyon Süreci” kategorisinde, yer altı işletmelerinde operasyon verimliliğini artıran ve iş güvenliğine katkıda bulunan Esan’dan Püskürtme Beton Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Kullanımı projesi ödüle layık görüldü.“En İyi Dijital Veri Anlamlandırma” kategorisinde ödülü karo üretiminde çamur kontrol süreçlerinden insan faktöründen çıkaran ve elde edilen verileri anlamlandırarak dijital ortama taşıyan VitrA Karo’dan DigiOK projesi kazandı.

“En İyi Dijital Dene-Öğren” kategorisinde ise anlık veri toplanması ve makine öğrenmesi ile anlamlı sonuçlar çıkararak üretim verimliliğini artıran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nden Qualitics Pilot projesi ödülü almaya hak kazandı. “En İyi Dijital Ürün/Hizmet/İş Modeli” kategorisinde ödül, ürün bulunurluğunu artırarak, tasarım ve kalitesi yüksek olan ürünleri nihai müşteriye daha hızlı ulaştıran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nden VitrA Plus projesinin oldu. “En İyi Değişim Yönetimi” kategorisinde uçtan uca müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyerek kullanıcı deneyimini iyileştiren Müşteri Deneyimi v2.0 projesi ödüle layık görüldü. “Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü” kategorisinde ödülü, spor analitiğinde makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanımıyla karar süreçlerine destek sağlayarak rekabette avantaj sağlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Eczacıbaşı Holding Veri Analitiği Takımı iş birliği ile hayata geçirilen VolleyScience projesi kazandı.