2022 Dünya Kupası: Danimarka: 0 - Tunus: 0
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu ilk maçında Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın D Grubu ilk maçında Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Drager’in vuruşunda savunmaya çarpan top, üstten kornere çıktı.
32. dakikada Eriksen’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kjaer’in indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında boşta kaldı. Laidouni önünde bulduğu topa sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
43. dakikada Tunus’un atağında Msakni’nin ara pasında savunma arkasında Jebali topla buluştu. Jebali’nin aşırtma vuruşunda kaleci Schmeichel topu kornere çeldi.
52. dakikada Tunus’un sağ taraftan kullandığı kornerde Slimane’nin ceza sahasına gönderdiği topta ceza sahasında Drager’in vuruşu savunmadan kornere gitti.
57. dakikada ceza alanına yapılan ortada Dolberg’in yakın mesafeden kafa vuruşunda kalenin ortasına giden topu kaleci Dahmen uzaklaştırdı.
69. dakikada Danimarka’nın atağında ceza sahası dışından Eriksen’in vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.
70. dakikada Eriksen’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Christensen’in kafa vuruşunda Cornelius yakın mesafeden dokunamadı ve top direkten oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Lindstrom’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Dahmen son anda kornere çeldi.
Stat: Education City
Hakemler: Cesar Ramos xx, Alberto Morin xx, Miguel Hernandez xx
Danimarka: Schmeichel xx, J. Andersen xx, Simon Kjaer xx (Jensen dk. 65 xx), A. Christensen xx, R. Kristensen xx, Höjbjerg xx, Delaney x (Damsgaard dk. 45 x), C. Eriksen xx, J. Maehle xx, A.Olsen x (Lindström, dk. 65 x) K. Dolberg x (Cornelius dk. 65 x)
Yedekler: O. Christensen, Rönnow, Nelsson, Braithwaite, Damsgaard, Nörgaard, J.Larsen, D.Wass, Wind, Poulsen, Skov, Bah
Teknik Direktör: Kasper Hjulmand
Tunus: Dahmen xx, Talbi xx, Bronn xx, Meriah xx, Drager xx (Kechrida dk. 88 ?), Laidouni xx (Sassi dk. 88), Skhiri xx, Abdi xx, Ben Slimane x (Sliti dk. 67 x), Msakni xx (Mejbri dk. 80 ?), Jebali xx (Khenissi dk. 80 ?)
Yedekler: Mathlouthi, Ben Said, Hassen, Ifa, Ghandri, Khazri, Maaloul, Ben Romdhane, Chalali, Jaziri
Teknik Direktör: Jalel Kadri
Sarı kartlar: R. Kristensen, Jensen (Danimarka), Khenissi (Tunus)