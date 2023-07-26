2022 Erkan İçsel Kupası, Elif Bayram ve Sadık Emir Kabaca'nın oldu

“Türkiye’nin Genç Basketbol Yıldızları” ödülünün 2022 yılı kazananları kadınlarda Beşiktaş’tan Elif Bayram, erkeklerde ise Galatasaray’dan Sadık Emir Kabaca oldu.

Türk basketbolunda genç yıldızları ödüllendirmek için eski basketbol antrenörlerinden, Türkiye’de ilk kadın basketbol takımını kuran, Amerika’nın petrol konusunda tanınmış iş insanlarından Erkan İçsel’in 22 yıl önce başlattığı Türkiye’nin Genç Basketbol Yıldızları Kupasının, 2022 yılı kazananları belirlendi. Türk basketbolunun önde gelen isimleri, otoriteleri ve yazarlarından oluşan jürinin Duayen Basketbol Spikeri ve Yazarı Avni Küpeli koordinatörlüğünde yaptığı değerlendirmeye göre, 2022 yılının Erkan İçsel Kupasını kazanan isimleri, kadınlarda Beşiktaş’tan Elif Bayram, erkeklerde ise Galatasaray’dan Sadık Emir Kabaca oldu.

Elif Bayram ve Sadık Emir Kabaca’nın ödülleri 2023-2024 Basketbol Sezonu maçları öncesinde düzenlenecek törenle takdim edilecek. Daha önce bu kupayı Kenan Sipahi, Işıl Alben, Alperen Şengün gibi isimler kazanmıştı.

Erkan İçsel Kupası Jüri Üyeleri (2022)

-Erdoğan Arıpınar (TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı)

-Haluk Yıldırım (Basketbol Milli Takımlar Direktörü)

-Avni Küpeli (TRT Haber - Spor Dairesi Eski Bşk.Yrd. ve Duayen Basketbol Spikeri)

-Remzi Yılmaz (TSA Yayın Danışmanı)

-Esat Yılmaer (AIPS Başkan Yrd.)

-Aybars Hünalp (D Smart Spor Müdürü)

-Serkan Yetişmişoğlu (Gazeteci ve TV Spor Yorumcusu)

-Ümit Avcı (Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı)

-Ömer Saraç (A Spor Spikeri)

-Ejder Yasin Turhan (TRT Spor Basketbol Muhabiri ve Spikeri)