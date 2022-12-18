Arjantin dünya şampiyonu

20 Kasım'da başlayan 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Arjantin ile Fransa arasında oynandı. Lusail Stadyumu'ndaki finalde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Tangocular mücadeleye; Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi ve Alvarez 11'i ile başladı. 2018'de şampiyonluğa ulaşan Teknik Direktör Deschamps ise maça; Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Rabiot, Tchouameni, Mbappe, Griezmann, Dembele ve Giroud 11'ini sahaya sürdü.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü bulan Arjantin oldu. Di Maria'nın Dembele tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Lionel Messi, 23. dakikada filelere gönderdi. 36. Dakikada hızlı gelişen Arjantin atağında Mac Allister'ın pasında Di Maria, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

2. yarıda tempo düşerken, Fransız teknik adam Didier Deschamps'ın hücumda yaptığı değişiklikler 3. bölgede etkili olmasını sağladı. 80. dakikada Kolo Muani, ceza sahası içinde Otamendi tarafından düşürülürken hakem Marciniak bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golden 1 dakika sonra Thuram'ın pasında Mbappe kendisinin ve takımının 2. Golünü atarak mücadelede eşitliği sağladı.

Sonrasında gelişen ataklarda iki takım da gol bulamazken, final maçı uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısında karşılıklı ataklarda iki takım da gol bulamazken, Arjantin 109. dakikada Kaptan Messi'nin ayağından bulduğu golle yeniden öne geçti. Mbappe'nin şutunda elle oynama belirleyen hakem tekrar penaltı noktasını gösterirken, Mbappe 118. dakikada attığı golle hat-trick yapmayı başardı. Karşılaşmada başka gol olmazken penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel gole çevirirken, Fransa'da Coman ve Tchouameni atışlarını kaçırdı. 4-2'lik üstünlük Tangocular altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan Messi

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Katar 2022 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, bu turnuvada attığı 7 golle dünya kupalarında toplam gol sayısını 13'e yükseltti. 35 yaşındaki yıldız, daha önce 4 Dünya Kupası'nda toplam 6 golü bulunuyordu.