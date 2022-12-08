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- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda eden İspanya'da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda eden İspanya'da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda eden İspanya'da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası’na Son 16 Turu’nda veda eden İspanya’da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.