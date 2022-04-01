2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

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  • 01.04.2022 20:22
  • Güncelleme: 01.04.2022 20:59
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

2022 FIFA Dünya Kupası’nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

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Kura çekimi sonrası Dünya Kupası’nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika / Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

İHA

SHA-Y
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