2022 FIFA Dünya Kupası TRT'den canlı yayınlanacak

2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak.

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dünyanın heyecanla beklediği 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar TRT ekranlarında olacak. Futbolseverlerin Dünya Kupası maçlarını Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

20 Kasım Pazar (yarın) günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT’den canlı yayınla ekranlara gelecek. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuvadaki tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Uydu üzerinden TRT’deki bu büyük şöleni Türkiye’den takip etmek isteyen izleyicilerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT HD Türkiye Kapsaması TÜRKSAT Frekans Bilgisi şu şekilde:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4