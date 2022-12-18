2022'nin Bilişim Yıldızı, BAGBİ oldu

Bağcılar Belediyesi’nin sanal asistanı BAGBİ, 10’uncu Bilişim Yıldızları 2022 Yerli ve Milli-Özgün Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Ödül almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yapay zeka tabanlı ilk akıllı sanal asistan olan BAGBİ, çok güzel bir proje. 400’e yakın faaliyet, hizmet ve geri bildirimde bulunan BAGBİ, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Şubesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bilişim Yıldızları Yarışması, “Yerli ve Milli-Özgün Proje” temasıyla gerçekleştirildi. Ülke çapında özel sektör, Ar-Ge merkezi olan firmaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katıldığı yarışmada Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Proje ve fikirlerin yarıştığı yarışmada Bağcılar Belediyesi’nin BAGBİ Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Sanal Asistan (Chatbot) Projesi ödüle layık görüldü.

Yapay zeka tabanlı ilk akıllı asistan

Ödül almanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden bir belediyeyiz. Çok güzel çalışmalarımız ve uygulamalarımız var. Bunlardan biri de yapay zeka tabanlı ilk akıllı asistan olan BAGBİ çok güzel bir proje. 400’e yakın faaliyet, hizmet ve geri bildirimde bulunan BAGBİ, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.

Akıllı Şehirler uygulamalarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi’nin sanal asistanı BAGBİ, belediyenin kurumsal internet sitesinden hizmet veriyor. Vatandaşların dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları ve bir konuda bilgi alma, işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla kullandıkları BAGBİ’de yaklaşık 400’e yakın faaliyet ve hizmet, geri bildirim bulunuyor. BAGBİ, 7/24 vatandaş sorularını cevaplamasının yanı sıra Borç Sorgulama, Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama, İmar Durumu Sorgulama, Nöbetçi Eczane, Etkinlik Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama servislerine de anlık cevap veriyor.