2022'nin son memnuniyet anketi oylamaya açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yılda 2 kez tüm bileşenlerin katılımı ile gerçekleştirdiği memnuniyet anketi çalışmalarını 2022 Aralık ayı için yeniden başlattı. Anket sonuçları üniversite yönetimi için yol gösterici nitelik taşıyor.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü, son 3 yıldır yürüttüğü Memnuniyet Anketlerini Aralık ayında yeniden oylamaya açtı. İlk olarak 2019 Temmuz ayında başlatılan projede öğrenci, akademik ve idari personel, mezunlar ve dış paydaşların görüşlerine başvuruldu. Farklı alanları kapsayan sorular ile paydaşların beğeni düzeyinin belirlendiği çalışmadan elde edilen sonuçlar üzerinden öncelikli alanlar tespit ediliyor.

Elde edilen sonuçlar yol gösterici oluyor

Çalışma sonucunda genel memnuniyet oranlarını daha net görebilme şansı yakaladıklarını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Son 3 yıldır düzenli olarak, yılda iki kez olmak üzere memnuniyet anketlerimizi yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitenin tüm bileşenleri ile birebir görüşmeler yaparak talepleri dinliyor ve çalışmalarımızı bu taleplere göre şekillendiriyoruz. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personelimiz, mezunlarımız ve dış bileşenlerle yoğun istişareler yaparak üniversitemizi olduğu yerden daha üst noktalara taşımaya gayet ediyoruz. Kalite Koordinatörlüğümüzün yaptığı çalışmalardan çıkan sonuçlar bizlere yol gösteriyor. Bu iletişim mekanizmasını görev süremiz boyunca devam ettirecek ve bizlere iletilen sorunları çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz. Anketimize ne kadar çok kişi katılırsa, önceliklerimizi de o denli hızlı tespit edebiliriz. Herkesi anketimize doldurmaya davet ediyoruz” dedi.