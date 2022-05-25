2022 TGF Türkiye Golf Turu Şampiyonları İbrahim Tarık Aslan ve İrem Demir

Ocak ayında başlayan ve toplamda 10 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu, iptal edilen bir ayak nedeniyle bu yıl 9 ayak üzerinden oynandı. 23-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde gerçekleştirilen TGF Türkiye Golf Turu 9. Ayak turnuvasında Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu’nun 9. Ayak müsabakasının final raundunun ardından erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Taner Yamaç toplamda 211 (-5) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 215 (-1) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli toplamda 220 (+4) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlarda, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Süalp toplamda 228 (+12) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir toplamda 229 (+13) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 230 (+14) gross skorla üçüncü oldu.

Oynanan 9 ayak sonunda 2022 TGF Türkiye Golf Turu’nun şampiyonları, erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, kadınlarda İrem Demir oldu.

Erkeklerde Can Gürdenli ikinci, Berk Çelik üçüncü, kadınlarda ise Sude Bay ikinci, İrem Demir üçüncü olarak 2022 TGF Türkiye Golf Turu’nu tamamladı.

Kazananlara kupalarını, TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç ve TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu verdi.

TGF Türkiye Golf Turu’nun erkekler şampiyonu İbrahim Tarık Aslan, ”Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta başkanımız Yıldırım Demirören’e ve federasyon çalışanlarına, ayrıca Sueno Golf Kulübü’ne ve Korkmaz ailesine her zaman yanımda oldukları için teşekkür ederim” dedi. Kadınlar şampiyonu İrem Demir ise, “Bu zorlu mücadelede 9 ayağı da tamamlamış bulunmaktayız. Herkesin kendisine göre büyük bir mücadele verdiğini düşünüyorum ve tebrik ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören’e, tüm federasyon çalışanlarına, milli takım antrenörlerimiz Erol Şimşek ve Nejla Gerçek’e ve antrenörüm Bekir Kara’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.