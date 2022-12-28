2022'ye türkülerle veda

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü yılın son konserini Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirdi.

Koro şefi Nilüfer Göl’ün yönettiği konserin birinci bölümünde, farklı yörelerden gelin türküleri seslendiren Türk Halk Müziği Bölümü korosu ve solistleri izleyiciden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde konuk sanatçılar Mustafa Eke ve Müslüm Eke, seslendirdikleri gelin türkülerini izleyicilerle birlikte söylerken, izleyiciden de büyük alkış topladı. Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, konuk sanatçılar ile koro şefi Nilüfer Göl’e çiçek ve plaket taktim etti.