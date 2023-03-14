2022 yılı 'Faaliyet Raporu' onaylandı

Bilecik İl Özel İdaresi 2022 yılı ’Faaliyet Raporu’ sunumu meclis toplantı salonunda onaylandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Özel İdaresinin yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı 2022 yılı ’Faaliyet Raporu’ görüşüldü. İl Genel Meclisi (İGM) toplantı salonunda düzenlenen sunuma İGM Başkanı Osman Yılmaz, İGM üyeleri, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akil Şahin ve Erol Bandımalıoğlu ile birim müdürleri katılım gösterdi.

Toplantıda Genel Sekreter Bayrakçı, 2022 yılı ’Faaliyet Raporu’nu İGM’ye sundu. İl Özel İdaresi’nin raporu oy birliğiyle kabul edildi. Vali Kızılkaya, toplantı bitiminde yaptığı konuşmada 2022’nin yürütülen çalışmalar açısından Bilecik için bereketli bir yıl olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.