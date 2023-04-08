2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Silivri Belediye Meclisinin 2023 yılı nisan ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleşti. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, gündem maddeleri arasında 2022 yılı faaliyet raporu da vardı. Son gündemde oturumu 1. Başkan Vekili Filiz Güler yönetirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yaklaşık 2 saat süren detaylı bir sunum yaptı.

“SİLİVRİ’NİN KADERİNE TERK EDİLEN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”

2022 yılı çalışmalarıyla ilgili detaylı bir sunum yapan Başkan Volkan Yılmaz, “4’üncü hizmet yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Öncelikle belirtmeliyim ki, Türkiye'de adından söz ettiren örnek, öncü ve önder belediyecilik uygulamalarını gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ ilan ettiğimiz 2022’de tüm projelerimizi kararlılıkla ve inançla sürdürürken, mali disiplinden de asla taviz vermedik. Küresel ekonomik krizin etkilerini göz önünde bulundurarak, gerçekçi ve doğru planlama neticesinde bu yıl da bütçemizde gelir fazlası elde etmeyi başardık. ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ hedeflerimiz doğrultusunda marka kente yakışır marka projeleri hayata geçirdik. Yönetim ilkelerimiz arasında olmazsa olmaz gördüğümüz, ‘halkın içinde, halkla beraber’ anlayışımızdan ödün vermedik. Beldelerde, köylerde, mahallelerde, sokaklarda, caddelerde, dahası her yerde ve her zaman vatandaşlarımızla bir araya geldik. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaştık, karşılıklı istişareye dikkat ettik. Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek 35 mahallemize eşit ulaştırmaya özen gösterdik. Silivri’nin kaderine terk edilen sorunlarını, kördüğüm haline gelmiş problemlerini, insanlarımızı adeta kara kara düşündüren meselelerini çözüme kavuşturduk. Hamdolsun inançlıyız, kararlıyız ve güçlüyüz! Altyapıdan üstyapıya, eğitimden spora, kültürden sanata, tarımdan turizme daha nice eserleri ilçemize kazandırarak tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ‘Silivri’de Hayat Var’ demeye devam edeceğiz.” dedi.

“BÜTÇELERİMİZ HEP AMA HEP ARTI YÖNDE İLERLİYOR”

Silivri Belediyesinin mali yönetimi hakkında önemli bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Belediyemiz mali yönetiminde temel ilkemiz; israfın önlenmesi, yeni gelir kalemlerinin oluşturulması ve elde edilen tasarruflarla daha fazla yatırım ve daha fazla hizmet etmek olmuştur. Bu anlayışla yaptığımız ve uyguladığımız bütçeler, borçlanmanın olmadığı denk bütçeler olmuştur. Yıl sonunda devreden gelir fazlaları ile bir sonraki yılda daha fazla hizmetleri Silivri’nin güzel insanlarıyla buluşturmak olmuştur. Raporumuzda yer alan mali tablolar incelendiğinde; yıllara göre bütçeler bir önceki yıllara göre hep ama hep artı yönde ilerlemiştir. Gerçekleşen gelirlerimiz bütçeye oranla; 2019 yılında %73’ten %74’e, 2020 yılında %89’a, 2021 yılında %123’e ve 2022 yılında bu oran yaklaşık %107’ye çıkmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen tahakkuk, bütçenin %98, 2020 yılında %115, 2021 yılında %150 olarak gerçekleşirken, 2022 yılında bu oran yaklaşık %123’e çıkmıştır. 2022 yılı bütçemiz 725.000.000,00 TL, tahsilat oranımız 775.261.024,00 TL olmuştur. Buradan baktığımızda gelir bütçemizin %7 oranında fazlalık verdiğini, yani %100’ün üzerine çıktığını görüyoruz. Gider bütçemizle ilgili 723.000.000,00 bir öngörümüz olmuş ve bütçemiz 715.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yani gider bütçemizi %98.51 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gelir ve giderin arasındaki fark tam 59.752.132,01 TL’dir. Yani yaklaşık 60.000.000,00’a tekabül eden bir bütçe fazlasıyla Silivri’nin huzurunda, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın karşısında olmaktan duyduğum memnuniyeti, onuru ve gururu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl da gelir ve gider arasındaki bütçe fazlamız %8,23 oranında gerçekleşmiş ve 2023 yılında kullanılmak üzere tam 59.752.132,01 TL devredilmiştir. Değerli arkadaşlar demek ki kaynaklar doğru kullanılırsa, tasarruf edilirse, sosyal belediyeciliğin gereği, şeffaf belediyeciliğin gereği yapılırsa, bir de belediyenin özkaynaklarıyla yapabileceği işler çok ciddi rakamlara ihale edilmezse belediyenin kasasında para kalabiliyormuş. Belediyeler bütçe açığı vermeden, borç kullanmadan, iş ve işlemlerini hatta dev yatırımları planlayıp yapabiliyormuş.” ifadelerini kullandı.



“2022 YILI HİZMETLERİMİZ 167 ARAÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Belediye personeli ve envanterdeki araç sayısının artışına ilişkin rakamları da paylaşan Başkan Yılmaz, “İhtiyaçların sonsuzluğu, yapılaşma ve nüfusumuzdaki artışlarla doğru orantılı olarak Belediyemiz personel sayısında da yıllar itibariyle artışlar kaçınılmaz olmuştur. 2021 yılında toplam 1.314 olan personel sayımız 2022 yılında; 256 memur, 39 sözleşmeli personel, 121 kadrolu işçi ve 1.070 şirket personeli olmak üzere toplamda 1.486 olmuştur. EYT kapsamında emekli olan 40 personelimizin 10.000.000,00 TL’yi bulan ikramiye ve tazminat gibi haklarını gününde ve zamanında ödedik. Hizmetlerimizi sunarken önem verdiğimiz bir husus da işlerin süratle bitirilmesi ve gecikme olmaması için güçlü bir araç parkına sahip olunmasıdır. Bu sebeple araç parkımızın güçlendirilmesi için gayretlerimiz sürekli artarak devam etmiştir. Göreve geldiğimiz 2019 yılında 91 adet aracımız vardı. Bunun yaklaşık 70 tanesi çalışır haldeydi. Diğerleri neredeyse hurdaydı. Biz hibe ve satın alma yoluyla 4 yılda hiçbir borçlanma yapmadan ve kredi kullanmadan 80 adet aracı belediyemizin envanterine kazandırmış durumdayız. 2022 yılında kanal kazıyıcı ve yükleyici olmak üzere 2 adet iş makinası, afet koordinasyonda kullanılmak üzere 2 adet arazi aracı ve 1 adet ambulans olmak üzere toplam 5 araç filoya dahil edilmiştir. Bu süre zarfında hibe ve hurda olmak suretiyle 4 aracımız da filomuzdan ayrılmıştır. Böylelikle 2022 yılı hizmetlerimiz toplam 167 araç ile gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.

“2023 YILI HİZMETTE REKORLAR YILI OLACAK”

2022 yılının hizmet başlıklarını aktaran Başkan Volkan Yılmaz, “Doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etmek vatan ve vatandaşlık görevidir. Böyle bir manevi borcumuzun olduğuna inanarak bu makamlara talip olduk. Merhum sanatçımız Neşet Ertaş’ın ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ sözüyle tarif ettiği gibi bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, bahanelerin ve siyasi endişelerin arkasına sığınmadan, acaba bu makamları kaybeder miyiz diye düşünmeden, ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ hedefimize doğru koşarcasına, emin adımlarla yürüyoruz. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, insanıyla, eşsiz güzellik ve değerlere sahip olan şehrimizi ‘Silivri’de Hayat Var’ diyerek cazibe merkezi haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Kentsel dönüşüm hamleleriyle, afetlere hazırlık süreçleriyle, çözüm getiren altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla, cadde, sokak ve meydanların asfalt, kaldırım ve aydınlatma projeleriyle konforlu, huzurlu ve güvenli bir kentin temellerini attık. ‘Silivri sadece merkezden, çarşı meydanından, sahilden ibaret değildir’ anlayışımız doğrultusunda kadını erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, 35 mahallemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi kucaklayıp eğitim, sağlık, spor, sosyal yardım, kültür sanat gibi tüm hizmetlerden eşit olarak faydalandırdık. ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ düsturunu lafla değil yaptığımız icraatlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizdeki yaşam kalitesini artırdık. ‘Nefes alan yeşil bir Silivri’ dedik; ilçemizin dört bir yanında binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Spor alanları, oyun parkları ve dinlenme alanları ile bezenmiş sosyal yaşam ve kültür alanları oluşturduk. Bu güzel şehri bizimle paylaşan can dostlarımızı hiç unutmadık. Her koşulda sahip çıktık. Temiz bir Silivri için çöp konteynerlerimizi yaygınlaştırdık. 7/24 kent temizliği ile evimizi, şehrimizi temiz tuttuk. Burada size bir rakam paylaşmak istiyorum: Konteynerlerin yer altına gömülmesi ve kapalı, daha modern bir konteyner modeline geçmek için çok ciddi yatırımlar yaptık. Devraldığımızda bu şehirde sadece 30 tane yer altı çöp konteyneri vardı. 4 yıl içerisinde 154 tane ilave konteyner yaparak bugün 184 yer altı ve yer üstündeki kapalı konteynerlerimizle şehrimize hizmet ediyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz Atık Getirme Merkezi ve geri dönüşüm projeleri ile ilçemizin ve ülkemizin çöpe giden milli servetini ekonomimize geri döndürüyoruz. 2022 yılını ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ ilan etmiştik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılının da ‘Hizmette Rekorlar Yılı’ olacağını ifade ediyoruz.” dedi.

YILDIZ: “KAYDA DEĞER BİR ESER GÖREMEDİK”

Başkan Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen CHP Grup Başkan Vekili Melih Yıldız, aleyhte bir konuşma yaparak 2022 yılı faaliyet raporunu eleştirdi. Konuşmasının büyük bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hizmetlerini anlatan Yıldız, 2022 yılı faaliyet raporunda kayda değer bir eser göremediklerini ve bol bol yıkım fotoğrafları, hükümet tarafından serilen asfalt fotoğrafları, tarım faaliyetlerine dair arpa ve saman fotoğrafları gördüklerini ifade etti.



YAZICI: “SİLİVRİ’MİZ ÜZERİNE ÖRTÜLEN ÖLÜ TOPRAĞINI SÖKÜP ATMIŞTIR”

Melih Yıldız’ın ardından konuşan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, “2022 yılı faaliyet raporunda yer alan hizmetlerin Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sahada dolaştığımızda Silivri’ye birçok hizmetin kazandırıldığını ve kazandırılmaya devam ettiğini görüyoruz. Biz hizmetlerden tüm Silivrililer gibi bizler de memnunuz. Silivri’miz uzun yıllardan beri üzerine örtülen ölü toprağını adeta söküp atmış ve çehresini hızla değiştirmeye başlamıştır. Yıllarca ihmal edilen, hizmetten yoksun bırakılan Silivri, geçmişin açığını hızla kapatarak hak ettiği hizmetlere kavuşmaya başlamıştır. Bu yapılan hizmetler; gören gözler, duyan kulaklar için inkâr edilemeyen bir gerçektir. Üstelik bu güzel hizmetlerin yanı sıra belediyemiz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da mali disiplininden taviz vermemiştir. Hiçbir şekilde borç almamış ve kredi kullanmamıştır. Geçmiş dönemi bir hatırlayınız! Rutin, sıradan belediyecilik hizmetlerini yapmak şöyle dursun; tedarikçilerine, taşeronlarına, çalışan personeline maaşlarını ödemekten aciz, adeta borç batağına batmış bir belediyeden bugün maaşların günü gününe ödendiği, kasasında parası olan, proaktif bir anlayışa sahip, dinamik bir belediyecilik anlayışına kavuşmuş durumdayız. Ben hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve belediyemizin fedakâr çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz bu hizmet yolunda AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı’nın bir paydaşı olarak dün olduğu gibi yarın da Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ı desteklemeye ve beraber yol yürümeye devam edeceğiz.” diye konuştu.



AŞKIN: “2022 YILI PARTİMİZ İÇİN İFTİHAR TABLOSUDUR”

2022 faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, “2022 hizmet yılı, diğer yıllarda olduğu gibi yine partimiz için bir iftihar tablosudur. Belediyemiz hizmetlerle dolu bir yılı geride bırakmıştır. Silivri Belediyesi vizyoner, yenilikçi ve kendisiyle yarışan bir belediye olmayı sürdürmenin yanında köylümüz ve çiftçimiz için yapmış olduğu hizmet projeleriyle sadece Silivri’mize değil ülke ekonomimize katkı sağlayacak, bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak örnek projelere imza atmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye’mizin birçok ilçe ve büyükşehir belediyesinin örnek aldığı bir belediye olmayı sürdürmüştür. Kısacası 2022 faaliyet raporu; Silivri’mize hizmetin insana hizmet sayıldığı, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, çiftçisinden hayvancısına, çalışan kadınından ev kadınına, sporcusundan engellisine ve ihtiyaç sahibi vatandaşımıza hizmetin vücut bulmuş halidir. Biraz evvel CHP’nin faaliyet raporuna ilişkin görüşlerini hep birlikte dinledik. Bolca İBB reklamı ve vizyon kelimesi! Yani Silivri haricinde her şey. Çünkü Silivri Belediyesinde muhalefet olmak zor iş arkadaşlar. Muhalefet olmak için yapılan zoraki ilişkilerden ziyade, Silivri’de iktidara geldiğimizden bu yana yapılanların vatandaşımız tarafından takdiri hepimizin övünç ve motivasyon kaynağıdır. Silivri’mizi merkezden ibaret saymayan mahalleleriyle, 860 kilometrekare gibi büyük bir alanda eşit hizmet etmenin mümkün olduğunu bize ispatlayan; dürüst, şeffaf, adil ve şeffaf belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olan böyle bir belediye başkanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.



2022 faaliyet raporu AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

