2022 yılı Huzur Toplantısı gerçekleştirildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçenin huzur ve güvenliğine yönelik görüş alışverişinde bulunmak ve Silivrililerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla ‘Huzur Toplantısı’ düzenlendi. Yaşar Kemal Fuaye Salonunda bugün düzenlenen toplantıya; silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Nihat Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Talat Deniz’in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“GÜVEN VE HUZUR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

2022 yılı içerisinde haber merkezine 81 bin 123 ihbar geldiğini belirten Erim, “Silivri'nin nüfusu 210 bin civarında olup, nüfusun 128 bin kişilik kısmı polis bölgesinde, diğer kısmı jandarma bölgesinde bulunuyor. 443 personel ve 45 ekip aracıyla ilçemizin güven ve huzuru için çalışıyoruz” dedi.

Emniyet Müdürü Erim’in, istatistiksel olarak verdiği bilgilerden bazıları şu şekilde;

HIRSIZLIK

Evden Hırsızlık: 93

İşyerinden Hırsızlık: 74

Oto Hırsızlığı: 8

Otoda Hırsızlık: 42

Kapkaç: 0

Dolandırıcılık: 213

Gasp: 23

Yankesicilik: 10

Kasten Öldürme: 4

Kasten Yaralama: 621

İntihar: 3

Cinsel Saldırı: 15

Cinsel Taciz: 28

Narkotik Suçlar: 441

Erim, 2022 yılı içerisinde 238 olayın 207’sinin aydınlatıldığını belirtirken, “Ayrıca idaremiz dahilinde gerçekleşen 21 ayrı GASP olayının 18 olayın failleri yakalanmıştır. 3 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2022 yılı içerisinde Narkotik Madde Satıcılığı üzerine gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde 698,95 gr. uyuşturucu madde, 223 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 33 tahkikat dosyası düzenlenerek, 46 şahıs yakalanmış, şahıslardan 14'ü Cumhuriyet Savcılığında adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, 11 şahıs tutuklanmıştır.

Uyuşturucu kullanmakla ilgili 386 tahkikat dosyası düzenlenerek 436 şahıs yakalanmıştır.

01 Ocak 2022 tarihinden bu yana ilçemizde 8 oto hırsızlığı suçu işlenmiş olup, bu otolardan 5'i bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.

Yapılan operasyonlarda, 72 adet bandrolsüz içki, 119,5 litre alkol yapımında kullanılan madde, 20 bin adet bandrolsüz sigara, 296 bin 040 adet makaron sigara ve 558 kg kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

Uygulama noktalarında 492 bin 514 kişiye GBT sorgusu yapılmış olup, bin 304 şahıs aranması olduğu için yakalanmış ve 530 şahıs da suç nedeniyle yakalanmıştır. 94 bin 403 araç sorgusu yapılırken, bin 283 araca işlem uygulanmıştır” diyerek yıl içerisinde gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“SİLİVRİ İSTANBUL’DA 35’İNCİ SIRADA”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bir şehirde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, planlı bir şehrin inşa edilmesinin yanı sıra o şehirde tüm kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışması ve o kentte yaşayan vatandaşların da bu uyuma ortak olarak el birliğiyle gönül birliği yapmasıyla mümkün olur. Silivri her yıl olduğu gibi bu yılda 39 ilçe arasında asayiş olaylarına bakıldığında İstanbul’un en güvenli ve huzurlu ilçeleri arasında yer almaktadır. Suç oranına bakıldığında İstanbul’da 39 ilçe arasında 35’inci sırada” dedi.

“EN RAHAT ÇALIŞTIĞIM ARKADAŞLAR”

“Hırsızlık olayları, uyuşturucu ticareti, nitelikli dolandırıcılık, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlar tutuklamaya sevk ediliyor” diyen Cumhuriyet Başsavcı Nihat Demir, “Bütün arkadaşlarımızın kendi işlerinde mahir olduklarına inanıyorum. Gerek Jandarma Komutanımız, gerekse Emniyet Müdürümüz, son zamanlarda en rahat çalıştığım arkadaşlar. Kendileri gerçekten çok başarılı. Bu konuda kendilerini huzurlarınızda tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“YAZ AYLARINDA NÜFUS 1 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR”

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ise, Huzur Toplantılarının her yıl yapıldığını belirterek, “Silivri, İstanbul’un en geniş ilçesi. Nüfusun alana dağılışı açısından ayrı bir önemi var. Özellikle pandemi döneminden sonra, Silivri’ye bir nüfus anlamında bir teveccüh oldu. Fiili nüfusumuzun 300 binin altında olduğuna inanmıyorum. Yaz mevsiminde nüfusun neredeyse 1 milyona kadar çıktığı dönemleri yaşıyoruz. Silivri’miz açısında tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte iyi bir diyaloğumuzun olduğuna inanıyorum. Bu konuda hatta belki de İstanbul’un en iyi ilçesi Silivri diyebiliriz. Bir sahil güvenlik binası inşa ediliyor. Bu anlamda da belediyemizin katkıları büyük. Sahil bölgesinde de bir düzen için önemli bir katkısı olacak. Uyuşturucu ile mücadeleyi fazlasıyla önemsiyoruz” dedi.

Program soru-cevap ve öneri kısmının ardından sona erdi.