2022 yılında Dilovası'ndan 5 bin 250 kadın kültür turu yaptı

Düzenlenen kültür turlarıyla 2022 yılında toplam beş bin 250 Dilovalı kadın Türkiye’nin çeşitli yerlerini görme fırsatı buldu.

Vatandaşların Anadolu tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini görmesini sağlayan Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, beş bin 250 kadını İstanbul’a ve Bursa’ya geziye götürdü. AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut eşliğinde Gez-Gör projesi çerçevesinde 2022 yılında toplam 5 bin 250 kadın İstanbul’da bulunan Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Cami, Eyüp Sultan Cami ve Çamlıca Cami’ni gezdi. Ayrıca kadınlar, Bursa’da bulunan Yeşil Camii, Emir Sultan Camii, Ulu Camii, Osmangazi türbeleri, Cumalıkızık köyü, Bakırcılar Çarşısı’sı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Gönül köprüleri kurun" talimatının ardından, Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Hakkari’den 21 kız öğrenciyi Dilovası’nda ağırladı. Dilovası’nın misafiri olan genç kızlar; Kocaeli, Bursa ve İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini de gezerek bilgi sahibi oldu. Aynı zamanda talebe göre İstanbul ve Bursa şehirlerinin yanı sıra Ürgüp, Adıyaman, Konya, Çanakkale’ye de gezi düzenlendi. Konuya ilişkin konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovalı kadınlarımızı tarih, kültür kokan diğer şehirlerimizle buluşturarak güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. Memnuniyetleriyle mutlu oluyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız. Onlar istesin biz yapalım elimizden geldikçe, gezilerimiz inşallah devam edecek” dedi.

Bu yılda kültür gezileri için Dilovası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurular devam edecek.