2022 yılının 'en'leri ödüllendirildi

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, 2022 yılının ’en’lerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Yapılan ödül töreni için 2022’nin en çok araç satanı, aksesuar satanı, marka kasko satanı, estetik satanı, silecek satanı, lastik satanı, yönlendirme yapanı, hizmet ödülü, işçilik saati üreteni branşları belirlendi. Kazananlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi. Aile olarak, bir takımın parçası olma ve sinerji oluşturmanın verdikleri önemi vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Koçaslanlar Holding ve temsil ettiğimiz markalarımızın temel yönetim anlayışı, müşteri memnuniyeti üzerine temellendirilmiştir. Dış müşteri memnuniyetinin olduğu kadar iç müşteri memnuniyetinin sağlanması da olmazsa olmazımızdır. Çünkü iç müşterimiz diye ifade ettiğimiz değerli ekip arkadaşlarımızın etkinliği yükseltildiği zaman dış müşterilerimize sunulan ürün ve hizmetlerimizin kalitesi de yükselmektedir. Memnun çalışan, kuruma sadakat gösterir ve kurumlar sadık ve verimli çalışanlarının omuzlarında yükselir. Bu sebeple temel hedefimiz her fırsatta ekip arkadaşlarımızın başarılarını, hedef ve vizyonunuza katkılarını ödüllendirmek ve başarıları birlikte sahiplenmek bizi gelecek hedeflerimiz için dinamik kılmaktadır" dedi.