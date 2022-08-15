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2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinde açıklandı.

2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

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Tercih yapan adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği belirtildi.

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