2023-2024 eğitim öğretim yılı için yardımcı kaynaklar okul sıralarında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 418 çeşitten oluşan 192 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak okul sıralarına koyulmaya başlandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için yardımcı kaynaklar okul sıralarında
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 418 çeşitten oluşan 192 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak okul sıralarına koyulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları öğrencilere ücretsiz olarak verilmekte olup 2003-2022 yılları arasında 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtımı yapıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilmek üzere 192 milyon adet ders kitabının baskı ve dağıtımı tamamlanarak tüm kurumlara ulaştırıldı.

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418 çeşitten oluşan 192 milyon yardımcı kaynak hazırlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 418 çeşitten 192 milyon adet yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanarak 11 Eylül itibarıyla okullarda öğrencilere ders kitapları ile verilmek üzere tüm hazırlıklar tamamlandı.