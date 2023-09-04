2023 - 2024 Eğitim öğretim yılı okula uyum haftası başladı
İstanbul'da 2023-2024 Eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.
İstanbul’da 2023-2024 Eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.
2023 - 2024 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okula uyum eğitimleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla yapılıyor.