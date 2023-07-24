2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstürleri çekildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi bugün gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de yer alan kulüplerin başkanları ile temsilcileri fikstür çekiminde yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimizin daha güçlü hale gelmesini hedefliyoruz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fikstür çekiminde yaptığı konuşmada, federasyon olarak adil, eşit, şeffaf yönetim anlayışıyla Türk futboluna değer katma ve marka değerini artırma gayretinde olduklarını belirterek, "En üstten en alta tüm liglerimize pozitif katkı sağlayacak konularda ciddi adımlar attık. TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimizin yapısal ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmesini hedefliyoruz. Biliyoruz ki; bu liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. Ve daha fazla taraftarın maçlara gelmesini sağlayacak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Tıpkı Süper Lig’de olduğu gibi TFF 2. ve TFF 3. Lig’de de deplasman yasağını kaldırdık. Dış sahadaki maçlara en az yüzde 5 olmak üzere yüzde 30’a varan oranda deplasman taraftarının gidebilmesini sağladık. Kulüplerimizin ekonomik olarak rahatlaması için yol masrafları desteğimizi artırdık. Ülkemizde Süper Lig ve 1. Lig’de uygulanan "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni TFF 2. ve TFF 3. Lig’de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık" dedi.

"Amacımız 85 milyonluk nüfusumuzda yeni yetenekleri, yeni Ardaları ortaya çıkarabilmek"

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de yaptıkları format değişikliği ile futbol coşkusunun tüm Türkiye’ye yayılmasını sağladıklarını kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sezon iki ligimizde de bir üst lige yükselme mücadelesi büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Yine aynı şekilde, Futbol Akademileri projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar; TFF 2. ve 3. Lig kulüplerimizin de aralarında olduğu tam 30 kulübümüzü ziyaret ettik. İnşallah bundan sonraki dönemde ziyaret etmediğimiz kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz. Onların da özellikle altyapılarını ve imkânlarını yerinde inceleme şansı bulacağız. Amacımız amatörden başlayarak 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig olmak üzere bütün bir yapıyı tekrar ele almak. Akademiden başlayarak genç oyuncuların mutlaka sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Yeni sistemde hem 3. Lig’de hem 2. Lig’de 23 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İnşallah BAL Ligi’nde de 21 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getireceğiz. 3 tane 21 yaş altı futbolcunun ilk 45 dakikada sahada olma mecburiyeti getirmeyi planlıyoruz. Bazı kulüpler, bazı futbolcular şikâyet ediyordu. Bir takım yaş kriterleri vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Hem BAL da kaldıracağız hem de 3. Lig’de 23 yaş bizim üst sınırımız, kulüpler 21 yaşın da 19 yaşında da 17 yaşında da futbolcu oynatabilirler. Hedefimiz; gerek BAL da gerek 3. Lig gerekse 2. Lig’de genç oyuncularımızın sahada oynaması. Bunun hem futbolumuz hem de kulüplerimiz açısından son derece faydalı olacağını düşünüyoruz. BAL’dan 3. Lig’e, 3’ten 2. Lig’e, 2’den 1. Lig’e, 1’den Süper Lig’e oyuncu geçişini bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.

Tüm kulüplerimiz ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir futbol ekosistemi oluşturmakta kararlıyız. Türk futbolunun itibarını ve marka değerini hep birlikte yükselteceğiz. Futbol Akademileri projemizde kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye ilgili Bakanlıklarımızla defalarca görüştük. Kulüplerimize stopaj iadelerini alt yapıda kullanma imkânı getirilsin dedik. Ne mutlu bize ki; geçtiğimiz cumartesi günü Resmi Gazete’de ilgili yönetmelik yayımlandı. Bu sayede kulüplerimiz, stopaj iadeleriyle hem alt yapılarını finanse edebilecek hem de spor eğitim tesisleri inşa edebilecek. Amacımız 85 milyonluk nüfusumuzda yeni yetenekleri, yeni Ardaları ortaya çıkarabilmek. İnşallah Arda tüm ülkenin gençleri için rol model olur. Tüm camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Sadece Türk futbolunun değil tüm spor faaliyetlerinin gelişimi için, bizlere böyle büyük bir imkân tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza, Gelir İdaresi Başkanımız Bekir Bayrakdar’a ve ilgili tüm bürokratlarına şükranlarımızı sunuyorum. Eski Bakanlarımız Sayın Nurettin Nebati’ye ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da ayrıca teşekkür ediyorum.

"Taraftarlara sesleniyorum; takımlarınızı sahada yalnız bırakmayın"

Futbol heyecanının ve coşkusunun Türkiye’nin her noktasına yayılması gerektiğinin altını çizen TFF Başkanı, "Bunun için tüm kulüplerimizin futbolcusundan, teknik adamına, yöneticisinden, taraftarına el ele omuz omuza vererek çalışmasını istiyoruz. Buradan TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüplerimizin taraftarlarına özel olarak seslenmek istiyorum. Lütfen takımlarınızı sahada yalnız bırakmayın. Tribünleri doldurun. Hem takımlarınıza hem de futbolun gelişmesine destek olun. Unutmayın, sizlerin coşkusu ve heyecanı kadar takımınıza hiç kimse destek olamaz. Yeni sezonda TFF 2. ve TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, fikstür çekiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fikstür çekimi gerçekleştirildi

Konuşmanın ardından 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi, kulüp başkanları ve temsilcileriyle birlikte gerçekleştirildi.