2023-2024 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak.

2023-2024 sezonu transfer ve tescil dönemleri belirlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine; ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.