2023-2024 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

2023-2024 sezonunda görev yapacak klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak olan klasman hakem ve gözlemcileri belli oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakem listesinde şu isimler yer alıyor:

Çağdaş Altay (İstanbul)

Mert Güzenge (İstanbul)

Mete Kalkavan (İstanbul)

Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul)

Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul)

Volkan Bayarslan (İstanbul)

Ali Şansalan (Çanakkale)

Arda Kardeşler (Bursa)

Atilla Karaoğlan (Sakarya)

Cihan Aydın (Bursa)

Erkan Özdamar (Çanakkale)

Turgut Doman (Eskişehir)

Abdulkadir Bitigen Kayseri

Burak Pakkan (Ankara)

Kadir Sağlam (Ankara)

Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara)

Bahattin Şimşek (Aydın)

Direnç Tonusluoğlu (İzmir)

Halil Umut Meler (İzmir)

Ümit Öztürk (Denizli)

Yiğit Arslan (İzmir)

Burak Şeker (Antalya)

Murat Erdoğan (Antalya)

Sarper Barış Saka (Antalya)

Yasin Kol (Trabzon)

Zorbay Küçük (Adana)

Video Yardımcı Hakem Listesi

Emre Malok (İstanbul)

Hüseyin Göçek (İstanbul)

Onur Özütoprak (İstanbul)

Özgür Yankaya (Edirne)

Alper Çetin (Kocaeli)

Erkan Engin (Sakarya)

Suat Arslanboğa (Eskişehir)

Mustafa İlker Coşkun (Ankara)

Serkan Tokat (Ankara)

Alper Ulusoy (İzmir)

Hakan Ceylan (İzmir)

Koray Gençerler (Manisa)

Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)

Bülent Birincioğlu (Trabzon)