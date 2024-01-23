2023 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM, resmi internet sayfasından yaptığı duyuruda, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ile 2023 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonuçlarının açıklandığını paylaştı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.