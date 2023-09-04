2023-ALES/2 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-ALES/2 sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-ALES/2 sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Öte yandan, uygulanan sınavın cevap kağıtları ve aday cevap kağıtları da erişime açıldı. Cevap kağıtları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle görüntülenebilecek.