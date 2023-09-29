2023-ALES/3 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvurularının başladığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2023-ALES/3 başvuruları başladı. Başvurular, 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. 2023-ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.