2023-ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvurularının başladığını duyurdu.

2023-ALES/3 başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2023-ALES/3 başvuruları başladı. Başvurular, 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. 2023-ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

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