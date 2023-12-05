2023-ALES/3 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanlığınca 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023-ALES/3 değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.