2023-ALES/3 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

2023-ALES/3 sonuçları açıklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanlığınca 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023-ALES/3 değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman