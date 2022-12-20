2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3.toplantıda belli oldu mu?

2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 3.toplantıda belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşın gözü bu haberde. Asgari ücret için 3.toplantı bugün yapılacak. Saat 14.00'da başlaması öngörülen toplantının 2-3 saat sürmesi bekleniyor.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Bilgin, Ankara'da gerçekleşecek asgari ücret toplasında çalışanları, emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini bildirerek, "Şu gerçeği unutmayacağız, enflasyonunun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız, emekçilerimiz, çalışanlarımız, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor.

Doğal gaz yardımından tutun, yakıt, yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan, sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bur Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirlerimizi alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının 3'üncüsünü yapacağız inşallah orada demekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun asgari ücret beklentisi 7 bin 845 TL oldu

Asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma çerçevesinde hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1'i ilkokul ve altı, yüzde 18,1'i ortaokul-ilköğretim, yüzde 37,3'ü lise ve dengi, yüzde 26,5'i ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Ev hanımı, emekli, öğrenci olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan işçiler, kamu sektöründe işçi olarak çalışan ve diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı anket çerçevesinde çeşitli sektörlerde Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek, işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

Kamuoyunun ortak asgari ücret beklentisi 7 bin 845 TL oldu

İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor

'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşündüğünü dile getirdi.

İşçilerin yüzde 80,4'ü asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ediyor

‘Asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiğini, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL olmuştu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.