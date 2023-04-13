2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finali adı Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank

2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya'nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finali adı Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank’ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi, Nurper Özbar

Fenerbahçe: Macris, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar Erdem, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Buse Ünal, Aslı Kalaç, Cansu Çetin

Başantrenör: Zoran Terzic

Vakıfbank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aytaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15

Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)